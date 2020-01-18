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Karabük'te hastane çalışanları kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Karabük Şubesi işbirliğinde düzenlenen kan bağışı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hastane yöneticileri, çalışanlar ve hasta yakınları kan verdi.

18.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:04Karabük'te hastane çalışanları kan bağışında bulundu
Türk Şubesi işbirliğinde düzenlenen kan bağışı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hastane yöneticileri, çalışanlar ve hasta yakınları kan verdi.
Özel Medikar Hastanesinden yapılan açıklamada, etkinliğe katılımın yüksek olduğu ve Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin'in de kan bağışında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, kan vermenin önemine değindi.
Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bunun bilincinde olmamız ve halkımızda da bu bilinci oluşturmamız çok önemli. Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ile halkımızın bu konudaki farkındalığını arttırmayı amaçladık ve böyle bir kampanya düzenledik. Kan bağışında bulunan tüm personelimize ve hastanemizde bulunan misafirlerimize bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve herkesi Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılay, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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