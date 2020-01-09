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Karabük'te Hayati İnanç'tan "Can Veren Pervaneler" konferansı

Karabük'te araştırmacı-yazar Hayati İnanç tarafından "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.

09.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:58Karabük'te Hayati İnanç'tan
'te araştırmacı-yazar Hayati İnanç tarafından "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, "Kardemir Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa, fabrika çalışanları ve aileleri, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer yoğun ilgi gösterdi.
Konferansta Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'den kıssalar anlatan İnanç, Kanuni Sultan Süleyman, Nabi ve Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerin divanlarından örnekler verdi.
Hayata, şiire ve aşka yaklaşımlarını zaman zaman mizahi bir anlatımla aktaran İnanç, katılımcıları güldürürken düşündürdü.
Konferans sonrası Kardemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akbulut, İnanç'a plaket takdim etti.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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