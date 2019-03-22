Karabük'te Her Apartmana Çöp Kovası

Karabük
'te belediye tarafından başlatılan her apartmana çöp kovası uygulaması devam ediyor.
Karabük Belediyesinden yapılan açıklamada, uygulamanın bazı mahallelerde bulunan TOKİ konutlarında devam ettiği belirtildi.
Çalışmanın Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, temizlik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uygulama Kayabaşı
, Fatih
, Soğuksu mahallelerindeki TOKİ konutları ile devam ediyor. Çöp kovaları yüklenici firmadan temin edildikçe belli bir program dahilinde Karabük'teki tüm mahallelere dağıtılacak."
Fatih, Kayabaşı, Karabük, Güncel
Kaynak: AA