Haberler » Güncel » Karabük'te heyelan - Haber

Karabük'te heyelan

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı.

12.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:56Karabük'te heyelan
'ün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Dere Tarla Sokak'ta heyelan nedeniyle yola kaya parçaları düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Safranbolu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis, yolda güvenlik önlemi aldı.
Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 20:52:17