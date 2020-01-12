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Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

12.01.2020 02:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:26Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı
Heyelan nedeniyle kapanan Karabük- kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.
Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklenerek yolu ulaşımı kapattı.
Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması ile açıldı.
Kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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