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Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı

Karabük'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

30.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:28Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı
'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen 3 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada olayın şüphelisi olan Hakan G. (19) ve S.K. (17) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Karabük Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Hakan G. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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