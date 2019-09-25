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Karabük'te hususi araçlarda sigara denetimi yapıldı

Karabük'te hususi araçlarda sigara denetimi yapıldıKARABÜK - Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara ve Genel Bilgi Toplama uygulaması yaptı.

25.09.2019 19:23
Karabük'te hususi araçlarda sigara denetimi yapıldı
KARABÜK - Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara ve Genel Bilgi Toplama uygulaması yaptı.
Trafik Şube ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan yeni uygulama kapsamında şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Ekipler durdukları araç sürücülerinin sigara içip içmediğini kontrol ederken asayişi sağlamak amacıyla da GBT sorgusu yapıldı. Sürücülerin hususi araçta sigara içmemesi gerektiğine dair uyarılar da ekipler tarafından yapıldı.
Karabük'te hususi araçlarda sigara denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Genel

Kaynak: İHA

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