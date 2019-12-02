Haberler » Güncel » Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak - Haber

Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük içme suyunu arıtan içme suyu setlik giderme tesisi yapımının öne çekildiğini açıkladı.

02.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:42Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak
AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük içme suyunu arıtan içme suyu setlik giderme tesisi yapımının öne çekildiğini açıkladı.

Milletvekili Ünal, Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan görüşmede yatırımın yakın tarihe alındığını söyledi.

İkinci kademe yatırımın ihalesinin 24 Aralık'ta yapılacağını ifade Ünal, "Karabükümüzün içme suyunu arıtan, içme suyu sertlik giderme tesisi ilimizdeki hızlı nüfus artışı sebebi ile erken yapılması zarureti doğmuştur. Kademeli olarak planlanan ve 2025 yılında yapılması gereken ikinci kademe yatırımının, DSİ Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde erken tarihe alınmasını sağlayarak, yapım ihalesi 24 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek. Yapılacak İşin süresi 300 takvim günü olup ihale kapsamında ilimiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut membranlı tip arıtma tesisine 2. kademe olarak bin 30 m3/sn ters ozmos ünitesi ile gerekli ekipmanlar teçhiz edilecektir" dedi.

Karabük'ün mevcut arıtma tesisinin yine önceki milletvekilliği döneminde başladığını da hatırlatan Ünal, 2004 ishale hattının 2007'de bittiğini sertlik giderme tesisinin ise 2012'de sonlandığını, Karabük'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26 Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY - Haber
18:26 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "ABD, Suudi Arabistan ve İsrail, İran'ı çökertmenin... - Haber
18:24 Söke'de sağlık memurları darp edildi - Haber
18:24 Çubuk'ta kaçarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haber
18:22 RTÜK: 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulaması örnek olmalı - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
14:02 PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:30:13