28.06.2019 11:51
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Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Karabük

Karabük'te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük 'te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 16 milyar dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Karabük'te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta ise ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 46,2 azalarak 17,8 milyon dolar, ithalat %8,6 azalarak 147,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın 'da ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat yüzde 50,8 azalarak 0,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu , Karabük , İhracat , Ekonomi

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