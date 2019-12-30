Haberler » Güncel » Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi - Haber

Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanık 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:52 Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanık 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal T. ve Nuh M. ile avukatları katıldı.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, her iki sanığa isnat edilen suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklar, hükümle birlikte haklarında adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   HAVA HARP OKULU DAVASI'NDA ÖĞRENCİLERİN YARGILANMASINDA DEVAM EDİLDİ - Haber
17:50   Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Korkmaz'ın babası son yolculuğa uğurlandı - Haber
17:48   'Abuzer Gaffari Hazretleri'nin türbesi Türkiye'de yok - Haber
17:45   SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı - Haber
17:44   Başkan Çınar, hizmetleri anlattı - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:55:07