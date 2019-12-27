Haberler » Güncel » Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası - Haber

Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası

Karabük'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

27.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:54 Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağrı U. ve Gürkan T. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, her iki sanığa isnat edilen suçtan 8 yıl 4'er ay hapis cezası vererek, tutukluk hallerinin devamına hükmetti.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:41   Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi kararı - Haber
17:40   Al-Zawiya'da Hafter'ın hava saldırısında 2 ölü - Haber
17:40   Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Haber
17:40   Günün Özeti - Haber
17:36   Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:41:59