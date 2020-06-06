Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı

Karabük'te iki katlı ahşap ev yandıKARABÜK'ün Eflani ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

06.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:43
Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Eflani'ye bağlı Bağlıca Köyü Rahmanlar Mahallesi'nde Selahattin Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Karabük’te iki katlı ahşap ev yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Eflani, Güncel, Haber

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