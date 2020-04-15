Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı

KARABÜK Valiliği'nin kararıyla, Cumayanı köyüne bağlı Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu evler ile temaslı kişilerin yaşadığı evler karantinaya alındı.

15.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:21
Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı

KARABÜK Valiliği'nin kararıyla, Cumayanı köyüne bağlı Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu evler ile temaslı kişilerin yaşadığı evler karantinaya alındı.

Karabük Cumayanı köyündeki Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde pozitif vakaların tespit edilmesinin ardından vakaların görüldüğü evler ile temaslı kişilerin bulunduğu evler karantinaya alındı. Karabük Valiliği evlerin 14 gün süreye karantinaya alınmasına karar verirken, jandarma ekipleri mahallede görev yaparak evlerin bulunduğu sokaklara giriş çıkışları kontrol altına aldı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı vakaların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Cumayanı Soğuksu Mahallesi ve Tepe Mahallesi'nde pozitif vakaların yaşandığı temaslı evlerde yaşayanların 14 Nisan saat 18.00'dan 28 Nisan saat 24.00'e kadar 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük Valiliği, Koronavirüs, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi’ye attı Haberler
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Haberler ›› Güncel ››Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:14: Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, YTB'nin 10. yılını kutladı - Haber 19:12: Ağrı'da Vefa grubunun karda mahsur kalan aracını köylüler kurtardı - Haber 19:12: Devletin şefkat eli Kastamonu'da 23 bin 500 kişiye ulaştı - Haber 19:10: Kastamonu'da sosyal mesafeye uyarak iş makineleri tanıtıldı - Haber 19:10: Bozcaada feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü - Haber 18:47: Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi - Haber 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber