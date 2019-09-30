Haberler » Güncel » Haber

Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.

30.09.2019 14:14Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.
Hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı öncesi Yazı köyünde oluşturulan özel parkurda 13 motosiklet sürücüsü antrenman yaptı.
Bu sırada tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletliyle arkasından gelen motosiklet sürücüsü, tırmanma noktasında çarpıştı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmanması, parkurdan ayrılamadan arkasından gelen motosikletle çarpışması yer alıyor.

Safranbolu, Motosiklet, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:49 Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 28'inci gün
18:49 Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti
18:49 Kızıl kuyruklu tırtıllar, ormana yayılıyor
18:48 İspanyolca "Türkiye'de bir gezginin izlenimleri" kitabı
18:48 Malkoç: "Başvuruların yüzde 99'unu 6 ay içinde bitiriyoruz"
18:45 Hikmet Karaman istifa etti
18:44 Kızının yanında öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi