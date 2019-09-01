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Karabük'te iki otomobil çarpıştı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

01.09.2019 18:32 Karabük'te iki otomobil çarpıştı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Yenice istikametine giden M.A. (54) idaresindeki 78 AV 819 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden E.A. (27) yönetimindeki 78 DC 687 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Çayan Köprüsü'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yol kenarındaki iş makinelerine çarparak durabilirken diğeri köprüden yola devrildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

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