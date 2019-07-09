09.07.2019 15:29
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Yenice yönüne giden Mustafa Ekmekçi yönetimindeki 06 HC 3243 plakalı otomobille karşı yönden gelen Engin Demir'in kullandığı 67 VH 689 plakalı otomobil, Pirinçlik mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki Sare Demir ve Zeynep Ekmekçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir şeridi trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak: AA
Engin Demir, Karabük, Yenice, Güncel

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