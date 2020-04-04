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Karabük'te il dışından gelen 3 bin 330 kişinin takibi yapılıyor

Karabük Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelen 3 bin 330 kişinin takibinin devam ettiğini bildirdi.

04.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:40
Karabük'te il dışından gelen 3 bin 330 kişinin takibi yapılıyor
Karabük Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelen 3 bin 330 kişinin takibinin devam ettiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'te Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirtildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde çeşitli kurumlarda toplam 4 bin 936 kişiye eğitim düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pandemi ilan edildiğinden bu yana 24 saat çalışma prensibiyle köylerde ve ilçelerde emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte ilimize il dışından gelen tüm vatandaşlarımızın günlük takibi yapılmaktadır. Karabük merkezde 112, Safranbolu'da 594, Yenice'de 614, Eskipazar'da 362, Eflani'de bin 268, Ovacık'ta 380 olmak üzere toplamda il dışından gelen 3 bin 330 vatandaşımızın takipleri devam etmektedir. Ayrıca aile hekimlerimiz tarafından Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği ilimizde ikamet eden 65 yaş üstü ve yurt dışından gelen toplam 16 bin 343 kişi takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Karabük, Güncel
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