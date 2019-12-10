Haberler » Güncel » Karabük'te 'İnsan Hakları' konferansı - Haber

Karabük'te "İnsan Hakları" konferansı

10 Aralık 1948'te yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıl dönümü nedeniyle Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda konferans düzenlendi.

10.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:13Karabük'te
10 1948'te yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıl dönümü nedeniyle Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda konferans düzenlendi.

Konferansa İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, insan hakları kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Üniversitesi (KBÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından verilen konferansta "İnsan Hakkı" bilincinin yerleşmesi, geçirdiği tarihi süreç İnsan onuru kavramı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve tüm süreçler eşliğinde ülkemizde insan hakları konu başlıkları ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından program sona erdi. - KARABÜK

Karabük, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
18:19 Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi - Haber
18:18 Aydın iyi parti'li kaya'dan bahçeli'ye görevden alma teşekkürü - Haber
18:18 Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü babaanne ve 2 torunu öldü - Haber
18:18 Bangladeş'te insan hakları örgütlerinden kolluk kuvvetlerine "yargısız infaz" suçlaması - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:22:31