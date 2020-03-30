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Karabük'te iş yeri ve evi kumarhaneye çevirdiler

Karabük'te iş yeri ve ikameti kahvehaneye çeviren iki kişi gözaltına alındı.

30.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:57
Karabük'te iş yeri ve evi kumarhaneye çevirdiler
Karabük 'te iş yeri ve ikameti kahvehaneye çeviren iki kişi gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye ise 23 bin 275 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs önlemleri kapsamında bir ev ve iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda iş yerine düzenlenen operasyona 11 kişi suçüstü yakalandı. Yine kent merkezinde bulunan bir evin kumarhaneye çevrildiğini öğrenen ekipler burada da 8 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Düzenlenen her iki operasyonda yakalanan ve kumar oynadıkları tespit edilen 19 şahsa 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kumar oynatan iki şahıs hakkında ise 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' ve Korona virüs (Covid19) salgını kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde alınan karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kumar oynanan yerlerin ilgilileri hakkında da Karabük İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına aykırılıktan idari yaptırım yapıldığı ifade edildi. - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, 3. Sayfa
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