Karabük'te İş Yerine Molotofkokteyliyle Saldırı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde bir iş yerine molotofkokteyliyle saldırı düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi
Köyiçi mevkisindeki A.K'ye ait tekel bayisine, bazı kişilerce molotofkokteyli atıldı.
İş yerinin yandığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasar oluşan iş yerinde güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerinde inceleme yapan ve delil toplayan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla G.İ. ve E.A'yı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Safranbolu,Karabük
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:58