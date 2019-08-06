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Karabük'te iş yerlerindeki 131 adet taklit ürüne el konuldu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından 10 iş yerinde yapılan aramada 131 adet taklit ürünlere el konuldu.

06.08.2019 19:30 Karabük'te iş yerlerindeki 131 adet taklit ürüne el konuldu
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından 10 iş yerinde yapılan aramada 131 adet taklit ürünlere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalara esas olmak üzere, kent merkezinde faaliyet gösteren 10 iş yeri hakkında Sulh Ceza Hakimliğince arama ve el koyma kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince işyerlerinde yapılan aramada, 57 adet telefon aksesuarı, 40 adet kol saati ve 39 adet tekstil ile kozmetik ürünü olmak üzere toplam 131 adet taklit edilen mallara el konulurken, işyeri sahipleri hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KARABÜK

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
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