Karabük'te işçi evleri alevlere teslim oldu
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) AŞ.'ye ait işçi lojmanlarında çıkan yangında birbirine bitişik 2 ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.
14.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:23
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) AŞ.'ye ait işçi lojmanlarında çıkan yangında birbirine bitişik 2 ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın, sabaha karşı Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan KARDEMİR AŞ'ye işçi lojmanında çıktı. Çelik işçisi Şenol Korkut'un ailesiyle yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Korkut ailesi evden çıkarken itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler bitişikteki işçi İbrahim Ulusoy'un yaşadığı lojmana da sıçradı. Karabük Belediyesi ve KARDEMİR'e ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - KARABÜK
Edinilen bilgiye göre, yangın, sabaha karşı Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan KARDEMİR AŞ'ye işçi lojmanında çıktı. Çelik işçisi Şenol Korkut'un ailesiyle yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Korkut ailesi evden çıkarken itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler bitişikteki işçi İbrahim Ulusoy'un yaşadığı lojmana da sıçradı. Karabük Belediyesi ve KARDEMİR'e ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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