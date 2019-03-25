Karabük'te Kaçak İçki Operasyonu

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, ilçe merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen V.D. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, sahte bandrollü 8 şişe içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Safranbolu, Karabük, Güncel
Kaynak: AA