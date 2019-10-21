Haberler » 3. Sayfa » Karabük'te kaçak içki operasyonu

Karabük'te kaçak içki operasyonu

Karabük'te yapılan kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.10.2019 17:47Karabük'te kaçak içki operasyonu
Karabük'te yapılan kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 99 adet kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Ekipler yaptıkları operasyonda kaçak içki satışı yaptığı yönünde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda S.K. ve B.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, piyasa değeri 24 bin 400 lira civarında olduğu değerlendirilen 99 adet kaçak içki ile 4 adet kuru sıkı tabanca ve 27 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:37 Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği
19:42 - Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
19:30 Sivas'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
19:31 MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu
19:27 Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
19:29 Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma
19:27 Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
21.10.2019 19:49:37