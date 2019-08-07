Karabük'te kaçak sigara operasyonu

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, bir iş yerinde 462 paket gümrük kaçağı ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Ovacuma köyündeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 462 paket makaron sigara, 1 kilo 755 gram kıyılmış tütün, 54 paket sigara kağıdı, 19 paket sigara filtresi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.