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Karabük'te kaçak üretilen el dezenfektanı ve koruyucu maske ele geçirildi

Karabük'te kaçak üretilen bir ton el dezenfektanı ile 750 koruyucu maske ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

06.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Karabük'te kaçak üretilen el dezenfektanı ve koruyucu maske ele geçirildi

Karabük 'te kaçak üretilen bir ton el dezenfektanı ile 750 koruyucu maske ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla tıbbi malzeme üretimi yapan ve bunları stoklayarak satışa sunan kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce, yasal izinleri olmadan korucuyu maske ve el dezenfektanı ürettiği tespit edilen 3 işletmeye düzenlenen operasyonda, bir ton satışa hazır el dezenfektanı, 171 el dezenfektanı kutusu, 3 bin 650 dikime hazır korucuyu maske ve 750 dikilmiş satışa hazır koruyucu maske ele geçirildi.

İşletme sahipleri M.B, A.Ç. ve M.T. isimli şahıslar hakkında "sağlık için tehlikeli madde üretimi" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de işletme sahiplerine idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Karabük, Güncel
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