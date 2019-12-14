Haberler » 3. Sayfa » Karabük'te kaçakçılık operasyonu; 2 gözaltı - Haberler

Karabük'te kaçakçılık operasyonu; 2 gözaltı

Karabük'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

14.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:40Karabük'te kaçakçılık operasyonu; 2 gözaltı
'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, F.Ç ve E.Ç'nin gümrük kaçağı ve faturasız emtia kaçakçılığına konu olan malzemeleri Karabük'e getirip toptan olarak sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine şahsıları takibe alan ekipler Karabük-Kastamonu Karayolu Çevrikköprü mevkisi uygulama noktasında kullandıkları aracı yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada; 831 adet şarj cihazı, 14 adet cep telefonu, 17 adet araç telefon tutucu, 16 adet telefon bataryası, 34 adet oyun konsolu, 20 adet selfie çubuğu, 18 adet ses topu, 23 adet adaptör, 200 adet kırılmaz cam, 83 adet aux, 5 adet oto kablo bağlantısı, 129 adet kulaklık, bir adet mikrofon olmak üzere toplamda bin 391 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:30 Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu - Haberler
18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Haberler
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Haberler
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Haberler
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Haberler
17:08 KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi - Haberler
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
14.12.2019 18:38:53