Karabük'te Kadın Çiftçilerle İstişare Toplantısı

Karabük
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık
başkanlığında kadın çiftçilerle istişare toplantısı yapıldı.
Müdürlük toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Ayvalık, Karabük tarımının güçlü ve zayıf yönlerinin konuşulduğunu söyledi.
2018'in genel değerlendirmesinin yapıldığını, çiftçilerin sorunlarının, önerilerinin ve taleplerinin dinlendiğini ifade eden Ayvalık, "Çiftçilerimiz örgütlenmenin öneminden, birlikte hareket ederek sorunların üstesinden gelinebileceğini söylediler. Özellikle eğitim, girdi ve pazarlama gibi sorunların çözüme ulaşmasında daha etkili olunacak. Bu konuda yapılacak çalışmalarda İl Müdürlüğü olarak gerekli desteği sağlayacağız. Tarım, incelik, hassasiyet ve sevgi ister. Bu yüzden tarımdan kadınlarımızın hiçbir zaman elini çekmemesi gerekir. Ben sizin aracılığınız ile emekleri için kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Çiftçimiz varsa, bizler varız. Biz birlikte bir bütün olduğumuz için güzellikleri de zorlukları da birlikte göğüsleyerek üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:52