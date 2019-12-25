Haberler » Güncel » Karabük'te kantin denetimleri tamamlandı - Haber

Karabük'te kantin denetimleri tamamlandı

Karabük'te okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetimler tamamlandı.

25.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16 Karabük'te kantin denetimleri tamamlandı
'te okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetimler tamamlandı.

Karabük merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri tespit edilen ve uyarı alan kantinler yeniden denetimden geçirildi.

Gıda güvenilirliği ve hijyen şartları, kantin ve yemekhanelerde çalışmak için gerekli olan hijyen belgeleri, işletme kayıt belgeleri, okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu genelgenin eki olan okul sağlığı bilim kurulu karar tutanağı kapsamında okul kantinlerinde satılabilir ve satılamaz ürünler hususunda yapılan denetimlerde genelgeye uymayan kantinler için gerekli uyarılar yapılarak ilgili tutanaklar tutuldu. - KARABÜK

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54   Şanlıurfa ve Mardin'de arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor - Haber
15:54   Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Haber
15:54   Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi - Haber
15:54   Jeotermal tedavide talebin 7'de biri karşılanabiliyor - Haber
15:53   Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:54:52