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Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı

Karabük kent merkezi genelinde okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi.

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:01Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı
kent merkezi genelinde okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için Karabük merkezindeki okulların kantin ve yemekhanelerinin denetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Gıda güvenilirliği ve hijyen şartları, kantin ve yemekhanelerde çalışmak için gerekli olan ustalık/kalfalık belgeleri, satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu ve benzeri hususlarında yapılan denetimlerde, karşılaşılan eksiklikler ile ilgili olarak ilgililere gerekli uyarılarda bulunularak, yasal mevzuat içerisinde tamamlanmadığı takdirde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi. - KARABÜK

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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