Karabük'te kanyona devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük
'te Bulak Kanyonu'na devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahim Arslan (37) idaresindeki 19 BL 830 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşbinevler Mahallesi ile Safranbolu
'yu birbirine bağlayan Kanyon Köprü mevkisinde Bulak Kanyonu'na devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 100 metre derinliğe sahip kanyona yürüyerek inen ekipler, otomobile güçlükle ulaştı.
Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sedyeyle ambulansa taşıdı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.