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Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

25.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:14Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı
'te yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Eflani'de 54, 'da 30, Ovacık'ta 40, 'da 40 ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 20, Eflani'de 47, Eskipazar'da 24, Ovacık'ta 33, Safranbolu'da 38 ve Yenice'de 23 olmak üzere 185 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Eflani'de 7, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 2 ve Yenice'de 2 olmak üzere 24 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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