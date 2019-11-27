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Karabük'te kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı

Karabük Belediyesi tarafından yapılan Şirinevler Mahallesi kapalı pazar yerinde çalışmalar tamamlandı.

27.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:59Karabük'te kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı
Belediyesi tarafından yapılan Mahallesi kapalı pazar yerinde çalışmalar tamamlandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşların rahatlıkla, iklim koşullarından etkilenmeden, sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş merkezi kalitesinde pazar alışverişlerini yapabilmeleri, pazarcı esnafının ise yağmurdan ve güneşten korunması için gerekli olan düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Pazarcı esnafının uygun şartlarda ve düzenli bir şekilde satışlarını yapabilmeleri ve vatandaşların da alışveriş esnasında zorluklarla karşılaşmaması için Zabıta Müdürlüğünce satış alanları çizgilerle ve numaralandırılarak belirlendiğini ifade eden Vergili, ayrıca kapalı pazar yerinin yan cephelerine panjur sistemi yaparak vatandaşların yağmurdan ve güneşten korunmasını da sağlamış olduklarını belirtti.

Pazar yerinde satıcıların belli bir düzen ve intizam içerisinde satışlarını yapması, vatandaşların da rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmesi için birtakım düzenlemeye gittiklerini belirten Vergili, "Amacımız, hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha konforlu alışveriş yapmasını sağlamaktır. Bunun gayreti içerisindeyiz" dedi. - KARABÜK

Şirinevler, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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