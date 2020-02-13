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Karabük'te kar etkili oldu

Karabük'te kar etkili olduKARABÜK'te, kar yağışı etkili oldu.

13.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:30
'te kar etkili oldu
KARABÜK'te, kar yağışı etkili oldu. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, araçların kayması nedeniyle kazalar meydana geldi.
Karabük'te sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı etkiledi. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolların karla kaplanması nedeniyle bazı araçların kayması sonucu kazalar meydana geldi. Kazalarda araçlar hasar gördü. Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bugün idari izinli sayılacak.
Karabük'te kar etkili oldu

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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