Karabük'te Kar Etkili Oluyor

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, Karabük- Bartın
kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde güzel görüntüler oluşturdu.
Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi azalırken Karayolları ekipleri de yolda çalışma yapıyor.
Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle bazı sürücüler durarak fotoğraf çektirdi.
Sürücü Bilgin Korkut
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ovacuma
köyünden Safranbolu merkeze gittiğini, özledikleri kar yağışını görünce fotoğraf çektirdiklerini ifade etti.
07 Aralık 2018 Cuma 16:09