Karabük'te Kar Yağışı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:13



13 Aralık 2018 Perşembe 13:13

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oldu.Kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Karabük-Bartın kara yolunun Ahmetusta geçidinde vatandaşlar araçlarını durdurarak manzaranın keyfini çıkardı.Kara yolları ve Karabük Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü.Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.