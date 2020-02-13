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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

13.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:04Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerlerken kayan bazı araçlar ise kazalara yol açtı.
'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük- kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Karabük Valiliğince merkez ve Safranbolu ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirilmişti.

Karadeniz, Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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