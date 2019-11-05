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Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir butik otelde konaklayan 13 Çinli turist, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

05.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:12Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir butik otelde konaklayan 13 Çinli turist, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesindeki butik otelde konaklayan 13 turist, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan tetkiklerde turistlerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Genel durumları iyi olan turistler, müşahede altında tutuluyor.
Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir butik otelde konaklayan 13 turistin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.
İnceleme sonucu turistlerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin belirlendiğini aktaran Sarı, "Genel durumları iyi. İkisinde değerler biraz yüksek çıktığı için hepsi gözetim altında tutuluyor." dedi.
Sarı, ilgili kurumlarla otelde inceleme yapıldığını sözlerine ekledi.

Safranbolu, Karabük, turist, Güncel

Kaynak: AA

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