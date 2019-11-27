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Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

27.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:30Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
'te bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Hasat Sokağı'ndaki evde yaşayan Celal Uçarbulut (60), rahatsızlanması üzerine komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uçarbulut'un burada yapılan kontrollerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Bunun üzerine Kocaeli'deki özel bir hastane sevk edilen Uçarbulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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