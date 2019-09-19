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Karabük'te kardeşlere ait iki katlı ahşap ev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, iki kardeşe ait 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

19.09.2019 21:56Karabük'te kardeşlere ait iki katlı ahşap ev yandı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, iki kardeşe ait 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü Cemaller Mahallesi'nde Osman ve Hasan Bozkurt kardeşlere ait alt katı ahır olarak kullanılan evde çıktı. Emine Bozkurt, iddiaya göre yemek pişirmek için odada bulunan ocaktaki odunları yakarak bahçede çalışan eşi Osman Bozkurt'un yanına gitti. Bir süre sonra çıkan yangın kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Hasan Bozkurt'un İstanbul'da olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hasan Bozkurt, Safranbolu, Örencik, Güncel

Kaynak: DHA

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