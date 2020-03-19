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Karabük'te kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

Karabük'te kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

19.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:13
Karabük 'te kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı kar yağışı drone ile görüntülendi.
Karabük'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Karabük-Bartın Karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yağan kar muhteşem manzaralar oluşturdu. Yol kenarları ve ağaçların üzerini örten kar yağışı sonrası ortaya çıkan güzel görüntü drone ile görüntülendi.
Bazı vatandaşlarda kar yağışını fırsat bilerek karda eğlendi.
İstanbul 'dan gelen Necmiye Aksoy, "Kar temizliği, hastalıkları önler, mikropları kırar. Bizde tatil olduğu için temiz havadan yararlanmak için geldik. Kar toplu oynuyoruz. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan geldim, orada hiç kar görmedim" dedi. Karabük’te kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Karabük'te kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi
Etiketler : İstanbul, Karabük, Genel

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