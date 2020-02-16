Haberler » Güncel » Karabük'te kayak keyfi - Haber

Karabük'te kayak keyfi

KARABÜK'te, kayak merkezi Keltepe'de kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, pistler kayak ve snowboard yapanlarla doldu.

16.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:47Karabük'te kayak keyfi

KARABÜK'te, kayak merkezi Keltepe'de kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, pistler kayak ve snowboard yapanlarla doldu.

'te, 4 Ocak'ta günübirlik kayak turizmine açılan Keltepe kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelenler, kayak yaptı.  873 metre uzunluğunda telesiyej ve 690 metre uzunluğundaki teleskiyi kullanarak zirveye çıkanlar, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insan eğlenceli vakit geçirdi. Kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla kayarak eğlendi.



Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:36:00