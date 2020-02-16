Karabük'te kayak keyfi

KARABÜK'te, kayak merkezi Keltepe'de kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, pistler kayak ve snowboard yapanlarla doldu.

Karabük 'te, 4 Ocak'ta günübirlik kayak turizmine açılan Keltepe kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelenler, kayak yaptı. 873 metre uzunluğunda telesiyej ve 690 metre uzunluğundaki teleskiyi kullanarak zirveye çıkanlar, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insan eğlenceli vakit geçirdi. Kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla kayarak eğlendi.