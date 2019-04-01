01 Nisan 2019, 13:41
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Karabük'te Kazananlar Belli Oldu

Karabük

Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde il ve ilçelerde zafer çıkan taraf MHP oldu.

Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde il ve ilçelerde zafer çıkan taraf MHP oldu. Karabük ile Yenice ve Eskipazar ilçeleri ile Yortan Beldesini MHP alırken, Eflani ve Ovacık'ta AK Parti, Safranbolu da ise CHP kazandı.

Karabük'te belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Rafet Vergili en yakın rakibine 555 oy farkı ile üçüncü kez kazandı.

63 bin 848 oyun geçerli olduğu Karabük'te mevcut belediye başkanı Rafet Vergili 25 bin 429 oy alırken, en yakın rakibi AK Parti'den Burhanettin Uysal ise 24 bin 874 oy aldı. Millet ittifakının adayı İYİ Parti'den Dursun Altıparmak ise 11 bin 550 oy aldı.

Yaklaşık 2 yıldır kayyum ile yönetilen Safranbolu ilçesinde ise CHP'nin adayı Mimar Elif Köse ipi göğüsleyen taraf oldu. 29 bin 731 oyun geçerli olduğu ilçede CHP'li Elif Köse 12 bin 559 oy alırken, en yakın rakibi AK Parti'den Ali Kaya ise 11 bin 432 oy, MHP'li Fatma Danışman ise 4 bin 837 oy aldı. Yenice'de mevcut belediye başkanı ve MHP adayı Zeki Çaylı ise 2 bin 720 oy ile üçüncü kez koltuğa oturan isim oldu. AK Parti'nin adayı Coşkun Güven'in 2 bin 434 oy aldığı seçimlerde CHP'Lİ Sabri Cebecik ise bin 329 oy kazandı. 3 dönemdir AK Parti ile yönetilen Eskipazar ise MHP'ye geçti. MHP'nin adayı Hüseyin Dönmez 2 bin 235 oy alırken, AK Parti'nin adayı Mustafa Yarkan ise bin 301 oy aldı. AK Parti'de dördüncü dönemini giren Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul aldığı 610 ile yerini korurken, MHP'nin adayı Hüseyin Akın ise 425 oy aldı. 302 oyun geçerli olduğu Ovacık ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Yakup Narter 202 oy ile ipi göğüsleyen taraf olurken, en yakın rakibi CHP'li Hidayet Kasımoğlu ise 118 oy aldı.

3 dönemdir AK Parti tarafından yönetilen Yenice'nin Yortan Beldesi de el değiştirerek MHP'ye geçti. MHP'nin adayı Ali Şık 724 oy ile kazanan isim birinci çıkarken, AK Parti adayı Yılmaz Tiryaki ise 605 oy aldı. - KARABÜK Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Karabük, Politika
Kaynak: İHA