Karabük'te Kazananlar Belli Oldu

Karabük
'te 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde il ve ilçelerde zafer çıkan taraf MHP
oldu. Karabük ile Yenice
ve Eskipazar
ilçeleri ile Yortan Beldesini MHP alırken, Eflani
ve Ovacık
'ta AK Parti
, Safranbolu
da ise CHP
kazandı.
Karabük'te belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Rafet Vergili
en yakın rakibine 555 oy farkı ile üçüncü kez kazandı.
63 bin 848 oyun geçerli olduğu Karabük'te mevcut belediye başkanı Rafet Vergili 25 bin 429 oy alırken, en yakın rakibi AK Parti'den Burhanettin Uysal
ise 24 bin 874 oy aldı. Millet ittifakının adayı İYİ Parti
'den Dursun Altıparmak
ise 11 bin 550 oy aldı.
Yaklaşık 2 yıldır kayyum ile yönetilen Safranbolu ilçesinde ise CHP'nin adayı Mimar Elif Köse
ipi göğüsleyen taraf oldu. 29 bin 731 oyun geçerli olduğu ilçede CHP'li Elif Köse 12 bin 559 oy alırken, en yakın rakibi AK Parti'den Ali Kaya
ise 11 bin 432 oy, MHP'li Fatma Danışman
ise 4 bin 837 oy aldı. Yenice'de mevcut belediye başkanı ve MHP adayı Zeki Çaylı
ise 2 bin 720 oy ile üçüncü kez koltuğa oturan isim oldu. AK Parti'nin adayı Coşkun Güven
'in 2 bin 434 oy aldığı seçimlerde CHP'Lİ Sabri Cebecik
ise bin 329 oy kazandı. 3 dönemdir AK Parti ile yönetilen Eskipazar ise MHP'ye geçti. MHP'nin adayı Hüseyin Dönmez
2 bin 235 oy alırken, AK Parti'nin adayı Mustafa Yarkan
ise bin 301 oy aldı. AK Parti'de dördüncü dönemini giren Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul
aldığı 610 ile yerini korurken, MHP'nin adayı Hüseyin Akın
ise 425 oy aldı. 302 oyun geçerli olduğu Ovacık ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Yakup Narter
202 oy ile ipi göğüsleyen taraf olurken, en yakın rakibi CHP'li Hidayet Kasımoğlu
ise 118 oy aldı.
3 dönemdir AK Parti tarafından yönetilen Yenice'nin Yortan Beldesi de el değiştirerek MHP'ye geçti. MHP'nin adayı Ali Şık
724 oy ile kazanan isim birinci çıkarken, AK Parti adayı Yılmaz Tiryaki
ise 605 oy aldı. - KARABÜK
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Karabük, Politika
Kaynak: İHA