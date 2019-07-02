02.07.2019 17:15
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Karabük'te kentsel dönüşüm çalışması

Karabük

Karabük Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarının başladığını bildirdi.

Karabük Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarının başladığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Karabük'ün gelecek vizyonunu belirleyerek yeni yollar, yeni yaşam alanları oluşturmayı hedeflendiklerini, bu nedenle Kartaltepe'de kentsel dönüşüm alanında çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rafet Vergili, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 60 bin metrekarelik alan üzerindeki 77 lojmanda Karabük Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarına başlandı.
Karabük Belediyesi ekipleri tarafından çevre önlemleri alındıktan sonra iş makineleri ile konutların güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.
Kentsel dönüşüm projelerine Karabük'ün modernleşmesi ve vatandaşlarımızın konforlu konutlarda ikamet etmeleri için çalışıyoruz. Bizlere bu projenin gerçekleşmesinde destek olan vatandaşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Karabük, Güncel

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