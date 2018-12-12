Karabük'te Kesilen Varilden Kimyasal Çıkması

Yenice
Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçede torna atölyesinde kesilen varilden gaz çıkması sonrası olay yerinin temizlendiğini söyledi.
Kaymakam Evlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki hafta meydana gelen olayda, hurdacılık mesleğiyle iştigal eden bir vatandaşın, silindir yapıyı kesmeye başladığı sırada içerisinden beyaz renkli, yapışkan, keskin kokulu bir sıvının çıktığını ifade etti.
Kokudan etkilenen toplam 45 kişinin hastanelere başvurduğunu ve aynı gün hepsininde taburcu edildiğini aktaran Evlice, "Valiliğimiz yaptığı açıklamada, sağlık açısından herhangi bir problemle karşılaşılmadığını ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurmuştu. Biz olay yerini kapatmıştık. İlgili bütün kurumların yaptığı incelemeler sonunda silindir yapı kaldırıldı ve orada hayat normale döndü." dedi.
Olay Karabük
'ün Yenice ilçesi Atatürk
Mahallesi Yenice Sanayi Sitesi'ndeki torna atölyesinde, 4 Aralık
'ta Zonguldak
'ın Devrek
ilçesindeki hurdacıdan alınan bir varilin kaynak makinesi yardımıyla kesildiği sırada gaz sızıntısı olmuş, gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi, çalışan, esnaf ve müşterin de aralarında olduğu 45 kişi taburcu edilmişti. Polis
ile AFAD
ekipleri bölgede güvenlik önlemleri almış, sanayi sitesine giriş çıkışlara izin verilmemişti.
Karabük,Yenice
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:52