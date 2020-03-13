Karabük'te köprü ayağında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprü ayağında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
13.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:04
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde köprü ayağında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bulak Kanyonundan geçen 40 metre yüksekliğindeki köprüde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köprünün ayaklarında mahsur kalan kediyi kurtardı.
Belediye veterinerliği, sağlıklı olduğu belirtilen kedi, sosyal medya üzerinden sahiplendirildi.
Alınan bilgiye göre, Bulak Kanyonundan geçen 40 metre yüksekliğindeki köprüde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köprünün ayaklarında mahsur kalan kediyi kurtardı.
Belediye veterinerliği, sağlıklı olduğu belirtilen kedi, sosyal medya üzerinden sahiplendirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel
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