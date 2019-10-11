Haberler » genel » Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu İrili ufaklı onlarca ölü balık karaya vurduKARABÜK - Karabük'te meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.

11.10.2019 23:03
Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu
İrili ufaklı onlarca ölü balık karaya vurdu
KARABÜK - Karabük'te meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.
Karabük'ten geçen Soğanlı Çayı'nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, irili ufaklı onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğu tespit edildi. Çayda irili ufaklı onlarca balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerinde İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Yetkilerin ilk yaptığı incelemede suda oksijen değerinin normal olduğunu tespit ederken, balıkların kimyasal bir zehirlenme sonucumu öldüğünü belirlemek üzere laboratuvara gönderildi.
Öte yandan, Soğanlı çayı ile Araç çayının birleştiği alanda ölü balıklara aldırış etmeden olta ile balık tutmaya çalışan bir kişi ise vatandaşların uyarması üzerine bölgeden ayrıldı.
Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:22 11 Ekim 2019 Haberleri
23:54 Kapadokya Litvanya Fahri Konsolosluğu açıldı
23:49 Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı baba ocağına getirildi
23:37 Küçük Elif evinin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu
23:37 Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
23:37 Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi
23:37 4 emekli binbaşı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi
12.10.2019 00:52:28