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Karabük'te Kovid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti

- Karabük'te Kovid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti Rahatsızlığı için gittiği hastaneden Korona Virüs teşhisi konulan yaşlı adam hayatını kaybetti Karabük'te rahatsızlığından dolayı hastaneye giden ve burada yapılan tetkiklerde Korona Virüs'e yakalandığı belirlenen 78 yaşındaki bir kişi...

11.04.2020 03:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:30
- Karabük 'te Kovid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti
Rahatsızlığı için gittiği hastaneden Korona Virüs teşhisi konulan yaşlı adam hayatını kaybetti
KARABÜK - Karabük'te rahatsızlığından dolayı hastaneye giden ve burada yapılan tetkiklerde Korona Virüs'e yakalandığı belirlenen 78 yaşındaki bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Daha önce By-Pass ameliyatı olan ve 1 hafta önce de rahatsızlığından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 78 yaşındaki Necati Pınarbaşı'ya yapılan tetkiklerinde Korona Virüs'e yakalandığı tespit edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde Korona Virüs tedavisine başlanan yaşlı adamın, eşi ve yakınları da evlerinde karantinaya alınmıştı. Bir hafta süren mücadeleye rağmen virüsten dolayı hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi.
Cenaze aracından indirilmeden namazı kılındı
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Pınarbaşı'nın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte toprağa verildi.
Karabük'te son 10 gün içersinde Korona Virüs'ten (Covid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 oldu. Karabük’te Kovid-19’dan 4. kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Genel
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