Menü
Haberler ›› Güncel ››Karabük'te Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem - Güncel

Karabük'te Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarında haksız fiyat artışına karşı odanın disiplin kurulunun devreye gireceğini bildirdi.

16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55
Karabük'te Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarında haksız fiyat artışına karşı odanın disiplin kurulunun devreye gireceğini bildirdi.
Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının üstesinden gelmek için toplum olarak tüm kesimlerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği belirtti.
Özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışlarının fırsatçılık olarak değerlendirildiğini kaydeden Mescier, bu durumun milli birlik ve beraberlik şuuruna yakışmadığını vurguladı.
Mescier, açıklamasında "Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin meslek ahlakına ve geleneklerimize uymayan davranışlar içinde olmayacağını belirterek sosyal sorumluluk ve toplumsal ahlak gereği süreci fırsatçılığa çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak şikayet halinde odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu konuda vatandaşı mağdur edenlere de sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Mescier, Karabük, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı