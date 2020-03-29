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Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

Karabük Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı.

29.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:26
Karabük'te Kovid-19 tedbirleri
Karabük Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarn sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine ve marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların girişine izin verilmemesine karar verildiği bildirildi.
Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekide pazar/satış yerlerinin düzenlenmesine, pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağının başladığı 22 Mart tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine karar verilmiştir.
29 Mart başta olmak üzere koronavirüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonları da dahil il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının durdurulmasına karar verilmiştir.
İller arası yapılacak otobüs seferlerinin 28 Mart saat 17.00'den itibaren Valilik izniyle yapılmasına, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapmasının Valilik izniyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
İller arasında otobüs veya uçak yolculuklarında doktor kararı ile sevk edilen birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, oluşturulan seyahat izin kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi tabebinde bulunmasına, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' düzenlenmesine karar verilmiştir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karabük Valiliği, Güncel

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